इंटरनेट डेस्‍क (एजेंसियां)| Cyclone Gulab Update: तूफान गुलाब को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने जो ताजा जानकारी दी है, उसके मुताबिक चक्रवाती तूफान गुलाब 26 सितंबर को शाम 4.30 बजे कलिंगपट्टनम से लगभग 85 किमी पूर्व-उत्तर पूर्व और गोपालपुर से 95 किमी दक्षिण में केंद्रित था। आज यानि रविवार आधी रात तक तूफान गुलाब उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों को पार करेगा। तूफान का लैंडफॉल आज शाम करीब 6 बजे से शुरु होने की उम्‍मीद जताई गई है।

the cloud bands have touched coastal regions and thus the landfall process has commenced over north coastal Andhra Pradesh and adjoining south coastal Odisha. System will cross coasts between Kalingapatnam & Gopalpur, about 25 km to north of Kalingapatnam during next 3 hours. September 26, 2021

तूफान को देखते हुए ओडिसा के तमाम जिलों में स्‍कूल कॉलेज बंद करने के आदेश

चक्रवाती तूफान 'गुलाब' के रविवार शाम तक ओडिसा में पहुंचने की संभावना को देखते हुए राज्‍य सरकार ने सोमवार को राज्य के 11 जिलों में स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने की घोषणा की है। मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्‍य के 11 जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चक्रवात गुलाब के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने गंजम, गजपति, कोरापुट, रायगडा, नबरंगपुर, कंधमाल, मलकानगिरी, खोरधा, पुरी, नयागाह और कालाहांडी जिलों के कलेक्टर्स को चक्रवात के मद्देनजर सोमवार को स्कूलों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का भी निर्देश दिया.

Cyclonic storm GULAB centered at 1630 IST of 26th Sep. about 85 km east-northeast of Kalingapattnam and 95 km south of Goplapur. To cross between Kalingapatnam & Gopalpur as a cyclonic storm by midnight of today. Landfall process will commence around 1800 IST of today. pic.twitter.com/PQf15iDIuI — India Meteorological Department (@Indiametdept) September 26, 2021

शिविरों में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए दिए गए आदेश

राज्‍य के विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) प्रदीप कुमार जेना ने कहा कि तूफान की आशंका को देखते हुए संबंधित जिलों में लोगों को निकालने की प्रक्रिया जारी है, जो शाम 4 बजे तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में ओडीआरएएफ की 42 टीमें, एनडीआरएफ की 24 टीमें और दमकल सेवा की 103 टीमें तैनात की जाएंगी। साथ ही उन्‍होंने कहा कि शिविरों में कोरोना वायरस का प्रसार न हो सके, इसके लिए कैंपों में मास्‍क आदि कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

GULAB IS LIKELY TO MOVE NEARLY WESTWARDS AND CROSS NORTH ANDHRA PRADESH-SOUTH ODISHA COASTS BETWEEN KALINGAPATNAM & GOPALPUR, AS A CYCLONIC STORM BY MID-NIGHT OF TODAY, THE 26TH SEPTEMBER, 2021.THE LANDFALL PROCESS WILL COMMENCE FROM EVENING OF TODAY. pic.twitter.com/hBLjnbfyk7 — Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 26, 2021

तूफान गुलाब के चलते एक दर्जन ट्रेनें रद्द

चक्रवाती तूफान 'गुलाब' को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 12 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। साथ ही और कुछ अन्य ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट, डायवर्ट या रीशेड्यूल भी किया है। भुवनेश्वर - सिकंदराबाद, भुवनेश्वर-तिरूपति, तिरुपति-भुवनेश्वर, पुरी-चेन्नई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल-पुरी, संबलपुर-एचएसनांदेड़, एचएसनांदेड़-संबलपुर, रायगडा-गुंटूर ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, जो रविवार और सोमवार को यात्रा शुरू करने वाली हैं।