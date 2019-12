कानपुर। सलमान खान की फिल्म Dabangg 3 Box Office Collection काफी उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। पहले दिन उम्मीद से कम ओपनिंग मिली फिर सेटरडे संडे को राहत मिली तो मंडे को फिर कलेक्शन के आंकड़े नीचे गिरे तो फिल्म 100 करोड़ के लक्ष्य से पीछे रह गई। अब सारी उम्मीदें क्रिसमस की वेकेशन पर टिकी हुई हैं। फिल्म विशेषज्ञ तरण आदर्श के हिसाब से फिल्म ने अब तक कुल 91.85 करोड़ की कमाई की है और अब भी 9 करोड़ रुपये की कमाई करना बाकी है। संडे को फिल्म ने 31.90 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि सोमवार को ये घट कर 10.70 करोड़ ही रह गया।

#Dabangg3 collects in double digits on Day 4... Not performing at optimum levels... Needs to recover lost ground today [evening onwards] + tomorrow [ #Christmas ]... Fri 24.50 cr, Sat 24.75 cr, Sun 31.90 cr, Mon 10.70 cr. Total: ₹ 91.85 cr. #India biz. Note: All versions.





क्रिसमस से उम्मीदें

हांलाकि तरण का कहना है कि अगर सिचुएशन नार्मल होतीं तो दबंग 3 को ओपनिंग वीकेंड में करीब 12 करोड़ की कमाई और होने की संभावना थी। उस कंडीशन में चार दिनों में दबंग 3 सौ करोड़ का कलेक्शन आसानी से कर लेती। अब मंगलवार से क्रिसमस का सेलिब्रेशन शुरू हो रहा जिससे फिल्म के कलेक्शंस में उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे सफर आसान नहीं रहने वाला क्योंकि क्रिसमस के अगले दिन& 27 तारीख को अक्षय कुमार, करीना कपूर स्टारर फिल्म गुड न्यूज रिलीज हो रही है जो दबंग 3 को कड़ी टक्कर दे सकती है। &

#Dabangg3 also needs to sustain *after Week 1*, since it faces a new, big opponent [#GoodNewwz], which is expected to make a dent in its screens, shows and most importantly, market share... #NewYear holidays ahead should prove advantageous.