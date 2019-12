नई दिल्ली (एएनआई)। क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने शुक्रवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) और देश की सरकार पर ताजा आरोप लगाते हुए कहा कि खेल से बैन होने के बाद किसी ने उन्‍हें मदद की पेशकश नहीं की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पाकिस्तान की सरकार ने उनकी स्थिति के संबंध में कार्रवाई नहीं की, तो दुनिया को यह साबित करने का मौका मिलेगा कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कनेरिया को इंग्लिश क्लब एसेक्स के लिए खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था।

It is fact that I didn&यt get any support from @pid_gov or @TheRealPCB after the ban and my acceptance, where as other players in similar situation play for Pak with a support from PCB and honoured. Any drawn conclusion on this matter would prove @shoaib100mph claim as right. 1/n