नई दिल्ली (एएनआई)। दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल की बेटी ने अपने पिता के लिए इमोशनल लेटर लिखा है। यह बेटी क्लॉस 4 में पढ़ती है और उसे अपने पिता पर काफी गर्व है जो लॉकडाउन के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सुरक्षा में तैनात हैं। देश में पुलिस के जवान दिन-रात कड़ी मेहनत कर रहे है, ताकि आम जनता की सुरक्षा में कोई कम नहीं रह जाए। ऐसे ही एक हेड कांस्टेबल हैं अनिल, जिनकी चार साल की बेटी विधी है। विधी ने अपने पापा के नाम एक पत्र लिखा है।

यह लिखा है लेटर में

बेटी लिखती है, 'आप रात को सोते नहीं हैं। आप देर से आते हैं। कभी-कभी आप घर नहीं आते हैं। तो मैं, विधी ढाका, अनिल कुमार ढाका की बेटी, आपको और आपके स्टाफ को धन्यवाद देना चाहती है। आप अपने जीवन के बारे में सोचे बिना सभी का ख्याल रख रहे।' शुक्रवार को एएनआई से बात करते हुए, 8 वर्षीय विधी ने कहा, "मैंने ऐसा इसलिए लिखा है पिछले कुछ दिनों से मैं अपने पिताजी को घर में नहीं देख रही थी जब भी मैं उठती, पापा घर से जा चुके होते। मुझे अपने पिता और सभी पुलिस कर्मियों पर गर्व है लेकिन मैं भी हूं, हालांकि मुझे डर है कहीं वो खुद न बीमार पड़ जाएं। इसलिए, मैंने यह पत्र लिखा उनके लिए और अन्य सभी पुलिसकर्मियों के लिए, डॉक्टर के लिए जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। "

Here is a heartwarming note written by the daughter of Delhi Police Head Constable who is a student of Class 4.



She encourages her father to help others in lockdown.