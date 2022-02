सोनीपत (एएनआई)। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन से सुर्खियों में आने वाले पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में जान चली गई है। इस संबंध में सोनीपत के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राहुल शर्मा ने बुधवार को मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कि सड़क दुर्घटना के बाद दो लोगों को अस्पताल लाया गया है। दीप सिद्धू की इलाज के दौरान मौत हो गई और महिला का इलाज चल रहा है और वह अब खतरे से बाहर है। दुर्घटना कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर हुई। अब तक की गई जांच के अनुसार, वह (दीप सिद्धू) गाड़ी चला रहे थे और महिला यात्री की सीट पर थी।

Haryana | We got information that two people have been brought to the hospital after a road accident. The man identified as Deep Sidhu died during treatment and the woman is undergoing treatment and is now out of danger. Further investigation underway: Rahul Sharma, SP, Sonipat pic.twitter.com/SJpQE028zY