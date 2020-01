कानपुर। दीपिका पादुकोण ने फरहा खान की फिल्म ओम शांति ओम में सुपर स्टार शाहरुख खान के साथ अपना बॉलीवुड डेब्यु किया। तब से, वे शानदार परफार्मेंस देने के साथ ही लाखों दिलों पर भी राज कर रही हैं। आज, जैसे ही दीपिका 34वें जन्मदिन के साथ एक साल और आगे बढ़ीं, दुनिया भर से सोशल मीडिया पर उन्हें बेस्ट विशेज देने का सिलसिला शुरू हो गया।





बन गया ट्रेंड

ट्विटर पर दीपिका को इतनी बधाइयां मिलीं कि #HappyBirthdayDeepikaPadukone ट्रेंड करने लगा। लाखों करोड़ों लोग उन्हें अपने अंदाज में विश कर रहे हैं। इनमें कुछ दीपिका के चाहने वाले हैं और कुछ वो लोग हैं जो किसी दूसरे सितारे के फैंन्स हैं और दीपिका को भी पसंद करते हैं।





प्रोडेक्शन हाउस से भी मिली बधाइयां

प्रोफेशनल लेवल पर दीपिका को काफी पसंद किया जाता है। काम के लिए उनके अप्रोच को उनसे जुड़े सभी प्रोडेक्शन हाउस काफी अ्प्रिशिएट करते हैं। यही वजह कि उनकी तरफ से भी दीपिका को जन्मदिन की बधाइयां मिली हैं। पादुकोण के साथ एक से ज्यादा फिल्में बनाने वाले शाहरुख खान के प्रोडेक्शन हाउस रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने ट्विट किया और लिखा हमारी शान्ति, मीनाम्मा और मोहिनी के लिए जो हमारी अपनी है जिसकी एक मुस्कान पर धड़कने थम जाती है @ दीपिका पादुकोण को जन्मदिन की शुभकामनायें।

To our Shanti, Meenamma and Mohini who makes our ❤ skip a beat, one smile at a time. Here's wishing the gorgeous @deepikapadukone a very Happy Birthday.#HappyBirthdayDeepikaPadukone pic.twitter.com/aXRPfyee3r — Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) January 5, 2020





वहीं धर्मा प्रोडेक्शन ने भी दीपिका को बधाई दी है।

Just one look from her will make you say – &Subhanallah&य! 😍

Here&यs wishing one of the finest actress of the new generation @deepikapadukone a very happy birthday! #HappyBirthdayDeepikaPadukone pic.twitter.com/yHmztxCMKT — Dharma Productions (@DharmaMovies) January 5, 2020





इसमें उन्होंने लिखा है जिनकी एक झलक देख कर मुंह से सुबाहन अल्लाह निकल जाता है। नई जेरेशन की फाइनेस्ट एक्ट्रेस में से एक दीपिका को जन्मदिन की शुभकामनायें।

