नई दिल्ली (एएनआई/पीटीआई)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाॅफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य की वायुसेना के हेलीकाॅप्टर हादसे में निधन पर खेद व्यक्त किया है। तमिलनाडु में अचानक हुए इस हेलीकाॅप्टर हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस हादसे से हमारे सैन्य बलों तथा देश को अपूर्णीय क्षति पहुंची है।

Defence Minister Rajnath Singh expresses anguish over the demise of first Chief of Defence Staff Bipin Rawat, his wife and 11 others in the IAF chopper crash, earlier today in Tamil Nadu pic.twitter.com/j2vNzz9CLp December 8, 2021

Deeply anguished by the sudden demise of Chief of Defence Staff Gen Bipin Rawat, his wife and 11 other Armed Forces personnel in an extremely unfortunate helicopter accident today in Tamil Nadu.



His untimely death is an irreparable loss to our Armed Forces and the country. December 8, 2021

भारतीय वायुसेना ने कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाॅफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग भारतीय वायुसेना के एक हेलीकाप्टर क्रैश में मारे गए हैं। यह हादसा बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के नजदीक हुआ था। वायुसेना के बयान में कहा गया है कि जनरल रावत नीलगिरि हिल्स स्थित डिफेंस सर्विसेज स्टाॅफ काॅलेज में स्टाॅफ कोर्स का प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों को संबोधित करने जा रहे थे।

With deep regret, it has now been ascertained that Gen Bipin Rawat, Mrs Madhulika Rawat and 11 other persons on board have died in the unfortunate accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) December 8, 2021

भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके कहा है कि बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, मधुलिका रावत और 11 अन्य लोगों का इस दुर्घटना में निधन हो गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि वेलिंगटन स्थित मिलीट्री अस्पताल में हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरूण सिंह का उपचार चल रहा है।