देहरादून (एएनआई)। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को विभिन्न देशों में तैनात भारत के सात राजदूतों से सीएम आवास पर मुलाकात की। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री और राजदूतों के बीच विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, राज्य के 'वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट' यानी कि 'एक जिले दो उत्पाद' को विभिन्न देशों में बढ़ावा देने के लिए राजदूतों का सहयोग लिया जाएगा। विभिन्न देशों में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और प्रयास करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में पर्यटन, उद्योग और बागवानी के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। राज्य सरकार उन्हें बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

Uttarakhand CM PS Dhami meets Indian ambassadors & high commissioners to 7 different countries in Dehradun



We discussed possible coordination in the areas of agriculture, tourism, healthcare & energy between Uttarakhand & the countries to which they are deputed, CM says. pic.twitter.com/ZyZQkySkA1