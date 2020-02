नई दिल्ली (एएनआई)। Delhi Assembly Election 2020 राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए शनिवार को सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया है। मतदान शाम छह बजे तक जारी रहेगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी है। राजधानी के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। खासकर शाहीन बाग जैसे इलाके जहां पर सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है उन पर पैनी नजर बनी है। चप्पे-चप्पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) की 190 कंपनियों को सुरक्षा उपायों के तहत तैनात किया गया है। इस बार 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान तैनात सीएपीएफ कर्मियों की संख्या लगभग चार गुना है।

A queue of voters at a polling booth in Shaheen Public School in Shaheen Bagh, Okhla. AAP's Amanatullah is the sitting MLA and 2020 candidate of the party, he is up against Congress's Parvez Hashmi and BJP's Brahm Singh Bidhuri. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/4hB60BtqGd