कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। Delhi Bus Fire News: देश की राजधानी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में गुरुवार सुबह करीब 50 यात्रियों को ले जा रही दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस में आग लग गई। हालांकि, इस घटना में कोई यात्री घायल नहीं हुआ और बस में आग लगने के कुछ ही देर बाद सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। बस में लगी आग पर दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) ने तुरंत काबू पा लिया। स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह के मुताबिक, सुबह 9:42 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद तीन दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। सीमापुरी जा रही डीटीसी बस में लगी आग के बारे में माना जा रहा है कि यह आग बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी।

#WATCH | Delhi: Fire broke out in a cluster bus at Jagatpuri bus stand earlier today. The area was cordoned off and all passengers, about 40 in number, were rescued. Three fire tenders reached the spot immediately and extinguished the fire. No casualties or injuries were… pic.twitter.com/2fK7NjIEbd