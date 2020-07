नई दिल्ली (आईएएनएस)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक वर्चुअल प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया। इस दाैरान उन्होंने कहा आज मैं दिल्ली में प्लाज्मा बैंक का ऐलान कर रहा हूं। प्लाज्मा बैंक कोविड-19 रोगियों की प्राॅब्लम को साॅल्व करेगा। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि प्लाज्मा बैंक सफल हो जाएगा, अगर कोविड -19 कोविड-19 से ठीक हुए लोगों से आगे और अपना प्लाज्मा अन्य पीड़ितों के लिए डोनेट करें। उन्होंने कहा कि जब तक टीका तैयार नहीं होता है, तब तक प्लाज्मा कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिक सहायक साबित हो सकता है। सीएम केजरीवाल ने प्लाज्मा दान के लिए नाम दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया।

Just reviewed Delhi govt's new Plasma Bank. It is world class and modern. Donors are being taken care of very well by staff. I urge recovered Corona patients to come forward and donate their plasma. https://t.co/0yeVwCIx5H