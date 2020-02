कानपुर। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ। इसके साथ ही 672 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। वोटिंग के बाद तमाम चैनलों के एग्जिट पोल यह बताते हैं कि इस बार भी दिल्ली की कुर्सी पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्‍व वाली आम आदमी पार्टी काबिज हो सकती है। वहीं बीजेपी के दिल्‍ली प्रदेश अध्‍यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा है कि यह पोल मतगणना वाले दिन गलत साबित होंगे। वोटों की गिनती 11 फरवरी चेतन भगत ने ट्वीट कर लिखा है कि आप दिल्‍ली में जीत ही नहीं रही बल्कि बीजेपी को कुचल रही है। यह हार नहीं बल्कि पारी से 300 रनों के अंतर से हार होगी।

As all exit polls say, AAP isn&यt just winning in Delhi. It is crushing BJP.



It&यs not just a defeat. It&यs an innings defeat with 300 runs to spare.



This doesn&यt just happen. AAP must be doing something very right. Lessons for all.