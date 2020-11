नई दिल्ली (एएनआई)। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक वर्चुअल कांफ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार अलर्ट है। उसने बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार उन बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद कर सकती है, जहां मानदंडों का पालन नहीं किया जा रहा है और जो बाजार स्थान स्थानीय कोविड-19 हॉटस्पॉट बन रहे हैं। त्योहारों के दाैरान कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ाेत्तरी हो रही है।

When Corona situation improved in Delhi a few weeks ago, number of people attending a wedding was increased to 200, according to Center's guidelines. Now it's being withdrawn & only 50 people will be allowed. The decision has been sent for LG's approval: Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/ZH3GgxRLV5 pic.twitter.com/yY35vHYDvQ