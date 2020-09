नई दिल्ली (पीटीआई)। कोरोना वायरस महामारी के कारण 170 दिनों के अंतराल के बाद फिर से खुलने वाली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के साथ दिल्ली मेट्रो ने राजधानी में शनिवार को अपनी पूरी सेवाएं फिर से शुरू कर दीं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के अब सभी काॅरिडोर परिचालन में हैं। खास बात तो यह है कि मेट्रो सर्विस का टाइम टेबल पहले जैसा ही होगा। हर लाइन पर पहली मेट्रो सुबह 6 बजे और आखिरी मेट्रो मिलने का समय रात 11 बजे का होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी है कि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सेवा को फिर से शुरू करने के साथ, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सभी लाइनें अब खुली हैं! यात्रा करते समय दिशानिर्देशों का पालन करना याद रखें।

With the resumption of service on Airport Express Line today, all lines of Delhi Metro network are now open. Service will be available from 6 am to 11 PM on all lines: Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) pic.twitter.com/Y2KyaQuYOj