नई दिल्ली (एएनआई)। Jamia University Firing दिल्ली पुलिस ने रविवार रात जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास हुई गोलीबारी की घटना के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। एसीपी जगदीश यादव ने कहा, इस घटना को लेकर बयान दर्ज किए गए हैं। उनके आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि एक टीम मौके पर जाएगी और गेट नंबर पांच और सात से सीसीटीवी फुटेज एकत्र करेगी। एसीपी ने कहा आगे की जाे डिटेल आएगी उसे एफआईआर में शामिल कार्रवाई की जाएगी।

Delhi Police on last night's firing incident near Jamia Millia Islamia University: No bullet shells have been found from the site. Case has been registered and investigation is underway. pic.twitter.com/bCP6FybbF7



घटना से नाराज छात्र सड़कों पर निकल आए

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास गोलीबारी मामले में दर्ज एफआईआर में एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि रविवार रात लगभग 11:30 बजे, गेट नंबर सात पर, दोपहिया में दो लोग जामिया विश्वविद्यालय की ओर आ रहे थे। पिलियन सीट पर व्यक्ति खड़ा था और गोली चला दी। इसके बाद होली फैमिली हाॅस्पिटल की ओर भाग गए। विश्वविद्यालय गेट नंबर पांच के पास गोलीबारी की घटना से नाराज छात्र सड़कों पर निकल आए। इसके बाद जामिया नगर पुलिस स्टेशन के बाहर एकत्र हुए थे। उनकी शिकायत दर्ज होने के बाद वे जामिया नगर पुलिस स्टेशन से लौट आए।

Delhi: Students of Jamia Millia Islamia University and others gather outside Jamia Nagar Police station. An incident of firing near gate number 5 of the university, by two scootey-borne unidentified people, was reported earlier tonight. No injuries were reported in the incident. pic.twitter.com/XDlgqxmBQK