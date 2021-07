नई दिल्ली (एएनआई)। तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निखलजे उर्फ छोटा राजन की तबियत अचानक से खराब हो गई है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों गुरुवार को बताया कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को 27 जुलाई को नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज हो रहा है। डाॅक्टरों की एक टीम लगातार उसके स्वास्थ्य पर नजर रख रही है। सूत्रों के मुताबिक छोटा राजन ने पेट दर्द और कुछ और तकलीफ बताई थी जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं छोटा राजन जिस वार्ड में भर्ती है, वहां सुरक्षा-व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

Underworld don Chhota Rajan was admitted to All India Institute of Medical Sciences in Delhi on 27th July after he complained of ill health; He is currently under treatment at the hospital



(file photo) pic.twitter.com/QDO0alslNJ