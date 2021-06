कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शनिवार को कहा कि राज्य में सोमवार के आगे भी लॉकडाउन जारी रहेगा लेकिन काफी रियायत दी जा रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में करीब 400 केस आए हैं और पॉजिटिविटी रेट करीब 0.5 प्रतिशत रह गया है। ऐसे में दिल्ली को एक प्लान के तहत अनलाॅक किया जा रहा है। बाजार, मॉल को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक के लिए खोला जा रहा है। निजी दफ्तर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं। जरूरी सामान की दुकानें रोज खुलेंगी। दिल्ली मेट्रो 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरू की जा रही है।

The private offices will be allowed to function with 50% staff. Group A staff of government offices will be allowed to function with 100%, group B with 50% staff: Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal June 5, 2021

सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए ऑफिसर 100 प्रतिशत और बाकी इसके नीचे वाले 50 प्रतिशत ऑफिसर काम करेंगे। जरूरी सेवाओं में 100 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे। इस दाैरान मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने का प्लान भी बताया है। उन्होंने कहा कि हम कोविड-19 की तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमने पीडियाट्रिक टास्क फोर्स का गठन किया है।

We are ready to combat the third wave of #COVID19. We have set up a pediatric task force: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/0YmGEWEHIs — ANI (@ANI) June 5, 2021

विशेषज्ञों के साथ बात करके ये तय किया गया है कि अगली वेव की 37,000 केसों का पीक मानकर तैयारी शुरू की जाए। 420 टन ऑक्सीजन की स्टोरेज क्षमता तैयार की जा रही है। 25 ऑक्सीजन टैंकर खरीदे जा रहे हैं और 64 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे है। हमने 150 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली इंद्रप्रस्थ गैस से भी बात की है। वहीं आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर भी खरीदे जाएंगे।

Two genome sequencing labs to be set up for detection of new variants, if any: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/bLrxAcqjD7 — ANI (@ANI) June 5, 2021

सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव में यदि वायरस का नया प्रकार आता है तो उसका पता लगाने के लिए दो जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशालाएं स्थापित करने का प्लान है। वहीं व्हाट्सएप में दवाओं को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम और लोगों के उनके पीछे लगने जैसी स्थिति से निजात पाने के लिए डॉक्टरों की ये टीम बनाई जाएगी। इसके साथ ही दवाओं की एक पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है।