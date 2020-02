कानपुर। Delhi Violence: जावेद अख्तर ने दिल्ली वायलेंस में सामने आए नाम ताहिर हुसैन को को लेकर ट्वीट कर दिया है। जावेद अपनी इस ट्वीट को लेकर खूब ट्रोल किए जा रहे हैं तो अब वो सफाई दे रहे हैं। बता दें कि ताहिर आप पार्टी का पार्षद है। जावेद ने ट्वीट कर लिखा, 'कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, कितने ही घर राख हो गए, बहुत सी दुकाने लूट ली गईं हालांकि पुलिस ने केवल ताहिर के घर को ही सील किया। कोइंसीडेंटली उसका नाम ताहिर है। दिल्ली पुलिस की इस हरकत को सलाम।'

जावेद को देनी पड़ गई सफाई

इस ट्वीट के बाद जावेद सवालों के घेरे में आने लगे। उन्हें सोशल मीडिया पर लोगों ने कटघरे में खड़ कर दिया और ढेरों सवाल पूछे। इन सवालों के जवाब में जावेद को सफाई देनी पड़ गई। एक यूजर ने जावेद से सवाल पूछा, 'हमेशा अपने भाइयों का बचाव ही करते हैं। 'संयोग' से ये वही हैं जिन्हें हमेशा बचाव की आवश्यकता होती है। इस तरह का भाईचारा महज संयोग नहीं है और संबंधों के नाम पर एक धब्बा है।' इस पर जावेद ने सफाई देते हुए कहा मैं ये नहीं पूछ रहा कि 'ताहिर क्यों, मैं ये पूछ रहा हूं कि केवल ताहिर ही क्यों'।

Always defending his brethren. “Incidentally” they are the ones who always need defending. Such brotherhood is not incidental and always smeared in correlation 🙂 https://t.co/QAq4IquzZY — Deepak Rathi (@Tooiter208) February 27, 2020

जावेद बोले 'मुझे मिसअंडरस्टैंड करना आसान'

जावेद ने ट्वीट कर लिखा, 'मुझे मिसअंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। मैं ये पूछ रहा हूं कि ताहिर क्यों, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ताहिर ही क्यों। उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहे जो खुलेआम सड़कों पर पुलिस के सामने उनकी मौजूदगी में वाॅयलेंस कर रहे हैं या हिंसा करने की धमकियां दे रहे हैं। यहां तक कि कोर्ट ने हिंसा के इस तांडव में पुलिस की भूमिका के बारे में भी आरक्षण दिया है।' मालूम हो इससे पहले भी जावेद कई बार कनट्रोवर्सी में फंस चुके हैं।

So convenient to misunderstand me . I am not asking why Tahir I am asking why ONLY Tahir . Why not even an FIR against those who have openly threatened violence in the presence of the police . Even the HC has reservations about the role police has played in this orgy of violence — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) February 27, 2020

