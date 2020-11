नई दिल्ली (एएनआई)। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबाॅलर रहे डिएगो माराडोना के निधन पर शोक जताते हुए महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने कहा कि फुटबॉल और खेल की दुनिया ने अपने महानतम खिलाड़ियों में से एक को खो दिया है। माराडोना का 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से बुधवार को निधन हो गया। उनके जन्मदिन का जश्न मनाने के दिनों के बाद, नवंबर की शुरुआत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, "फुटबॉल और खेल की दुनिया ने आज अपने महानतम खिलाड़ियों में से एक को खो दिया है। आपको शांति मिले डिएगो माराडोना! आपको हमेशा याद किया जाएगा।"

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने ट्वीट किया, 'RIP Diego Maradona उन्होंने जिस खूबसूरती के साथ खेला उन्होंने फुटबाॅल खेलने का तरीका ही बदल दिया।'

Really sad to hear of the passing away of the legendary Maradona. He truly lived life king size & by his rules and set benchmarks on the field and off it too. RIP my friend. You will be missed — Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) November 25, 2020

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह ने भी ट्वीट कर फुटबॉल दिग्गज माराडोना के निधन पर दुख व्यक्त किया। युवराज ने कहा कि पूर्व अर्जेंटीना स्ट्राइकर ने मैदान पर और बाहर बेंचमार्क सेट किए और एक राजा के आकार की तरह अपना जीवन व्यतीत किया। युवराज सिंह ने कहा, "वास्तव में दिग्गज माराडोना के निधन से दुखी हूं। वह वास्तव में लाइफ किंग साइज और अपने नियमों के अनुसार मैदान पर बेंचमार्क सेट करते थे। आप बहुत याद आएंगे।'

Arguably one of the greatest sportsman of all time. Saddened to hear about the passing away of the great Diego Maradona.

My heartfelt condolences to his family. pic.twitter.com/L7ewMHOnnJ — Virender Sehwag (@virendersehwag) November 25, 2020

माराडोना ने 1986 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत की कप्तानी की और उन्हें व्यापक रूप से सर्वकालिक महान फुटबॉलरों में से एक माना जाता था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी 'सर्वकालिक महान खिलाड़ी' के निधन पर शोक व्यक्त किया। सहवाग ने ट्वीट किया, "महान डिएगो माराडोना के निधन के बारे में सुनकर काफी दुखी हूं। वह सबसे महान खिलाड़ी में से एक थे।'

Not many in Sport can say they inspired a generation ... But the greatest inspire many generations ... That&यs exactly what #DiegoMaradona did ... THE GREATEST ... #RIPDiego — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) November 25, 2020

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा कि विश्व कप विजेता फुटबॉलर माराडोना ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। वॉन ने ट्वीट किया, "स्पोर्ट में कई लोग कह सकते हैं कि उन्होंने एक पीढ़ी को प्रेरित किया ... लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा कई पीढ़ियों की है ... ठीक यही बात #DiegoMaradona ने भी की ... The GREATEST ... #RIPDiego,"