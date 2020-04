नई दिल्ली (एएनआई)। Coronavirus कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों को कोविड-19 से लड़ने के दिए जा रहे तरीकों पर तंज कसा। शुक्रवार को पीएम मोदी ने देशवासियों से 5 अप्रैल को रात 9 बजे नौ मिनट के लिए घर की लाइट को बुझाकर दीये जलाने की अपील की है। इस पर आज कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दीये जलवाने और थाली-ताली बजवाने की बजाय सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ह्सियन लूंग की तरह बनने की सलाह दी है।

थाली ताली, मोमबत्तियां और दीये के बजाय तथ्य बताकर विश्वास जीतना चाहिए

दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया कि मोदी जी बहुत अच्‍छे वक्ता हैं। थाली ताली, मोमबत्तियां और दीये की बजाय उन्हें लोगों को शिक्षित करना चाहिए और उन्हें तथ्य बताकर लोगों का विश्वास जीतना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि हम कहां गलत हो गए और अब हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा पीएम नरेंद्र मोदी जी को सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली ह्सियन लूंग से सीखना चाहिए कि वह कैसे सिंगापुर के लोगों के साथ बातचीत और परामर्श करते हैं। दिग्विजय ने कहा कि मुझे यकीन है कि मन की बात में अब वह ऐसा ही करेंगे।

Modi ji is an excellent communicator. Instead of “Thali Tali - lighting Candles and Diyas” he should educate the people and win the confidence of people by telling them FACTS and where we went wrong and now what we should do. I am sure in his next “Man Ki Baat” he would do it.