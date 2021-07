नई दिल्ली (आईएएनएस)। Dilip Kumar Death बॉलीवुड एक्टर दिलीप कुमार की मौत की खबर आने के बाद से ही देश में शोक की लहर छा गई है। 'ट्रैजेडी किंग' के नाम से मशहूर दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार चल रहे थे। वह 98 वर्ष के थे। सांस संबंधी परेशानी होने के चलते उन्हें मंगलवार को हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां पर उनका गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में उपचार हो रहा था। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बुधवार को उनकी माैत की जानकारी दी है।

Dilip Kumar Ji will be remembered as a cinematic legend. He was blessed with unparalleled brilliance, due to which audiences across generations were enthralled. His passing away is a loss to our cultural world. Condolences to his family, friends and innumerable admirers. RIP. July 7, 2021

दिलीप कुमार के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट किया दिलीप कुमार ने अपने आप में उभरते भारत के इतिहास को संक्षेप में प्रस्तुत किया। एक्टर के आकर्षण ने सभी सीमाओं को पार कर दिया और उन्हें पूरा उपमहाद्वीप प्यार करता था। उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है। दिलीप साहब भारत के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदना।

Shri Dilip Kumar ji was an outstanding actor, a true thespian who was well regarded by everyone for his exemplary contribution to the Indian film industry.



His performances in films like Ganga Jamuna touched a chord in millions of cinegoers. I&यm Deeply anguished by his demise. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) July 7, 2021

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। पीएम मोदी ने कहा दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई लीजेंड के रूप में याद किया जाएगा। उन्हें अद्वितीय प्रतिभा का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसके कारण पीढ़ियों तक दर्शक मंत्रमुग्ध थे। अभिनेता दिलीप कुमार का जाना हमारी सांस्कृतिक दुनिया के लिए एक क्षति है। उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना।'

My heartfelt condolences to the family, friends & fans of Dilip Kumar ji.



His extraordinary contribution to Indian cinema will be remembered for generations to come. pic.twitter.com/H8NDxLU630 — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 7, 2021

वहीं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया दिलीप कुमार जी एक उत्कृष्ट अभिनेता थे, जिन्हें भारतीय फिल्म जगत में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए सभी ने खूब सराहा। गंगा जमुना जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने लाखों सिनेप्रेमियों को प्रभावित किया। उनके निधन से मुझे गहरा दुख हुआ है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। राहुल गांधी ने कहा 'दिलीप कुमार जी के परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।'