टोरंटो (एएनआई)। Diljit Dosanjh Concert: पंजाबी एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ के फैंस सिर्फ देश ही नहीं विदेश तक फैले हैं। बडी संख्या में लोग उनके दीवाने हैं और उनसे मिलने के लिए बेकरार रहते हैं। इस दौरान कनाडा के ओंटारियो के डाउनटाउन टोरंटो के एक स्टेडियम रोजर्स सेंटर में एक कॉन्सर्ट में दिलजीत दोसांझ से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो मिलने पहुंचे। जी हां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी दिलजीत दोसांझ से सरप्राइज विजिट में मिलने पहुंच गए। इतना ही नहीं ट्रूडो ने उनके साथ पिक्चर्स भी क्लिक कराई। वहीं दिलजीत ने भी हाथ जोड़कर पीएम ट्रूडो का वेलकम किया। दिलजीत दोसांझ ने वीडियो शेयर हुए लिखा, विविधता कनाडा की ताकत है। प्रधानमंत्री @justinpjtrudeau इतिहास बनते हुए देखने आए हमने रोजर्स सेंटर की सारी टिकटें बेच दीं!" वीडियो शेयर होते ही फैंस और इंडस्ट्री के दोस्तों ने बेस्ट विशेज दीं।

Stopped by the Rogers Centre to wish @diljitdosanjh good luck before his show.



Canada is a great country — one where a guy from Punjab can make history and sell out stadiums. Diversity isn&यt just our strength. It&यs a super power. pic.twitter.com/EYhS0LEFFl