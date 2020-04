कानपुर। वर्ल्‍ड क्‍लास एनीमेशन फिल्‍में और दमदार शोज बनाने वालेृी कंपनी डिज़नी ने मंगलवार को घोषणा की है कि वह 3 अप्रैल को भारत में अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस Disney Plusको लॉन्च कर रहा है । टेकक्रंच की रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया के लगभग एक दर्जन ऑनलाइन मार्केट्स में अपनी सर्विस दे रही Disney Plus सर्विस भारत में हॉटस्टार पर लॉन्च होगी, जो डिज़्नी के स्वामित्व वाली बहुत लोकप्रिय ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग सर्विसेज में से एक है।

डिजनी ने जारी किया Disney+ Hotstar का कॉम्‍बो सब्‍सक्रिप्‍शन प्‍लान

डिजनी ने बताया है कि वो Disney+ Hotstar की कॉम्‍बो यूनिट के एनुअल सब्‍सक्रिप्‍शन को बढ़ाकर 1,499 रुपये (20 डॉलर) कर रही है, जो अभी तक चल रहे 999 रुपये ($ 13.2) से कुछ ज्‍यादा है। टेकक्रंच ने पिछले साल बताया था कि Disney+ साल 2020 में भारत में लॉन्च होगा और इसका सब्‍सक्रिप्‍शन प्राइस बढ़ेगा। बता दें कि हॉटस्‍टार यानि Disney Plus Hotstar अपने ऐड बेस्‍ड फ्री प्रोग्राम्‍स आगे भी पहले ही की तरह यूजर्स को दिखाता रहेगा, लेकिन अब इसका सब्‍सक्रिप्‍शन प्‍लान थोड़ा महंगा होगा, पर उसमें यूजर्स को डिजनी के सारे शोज और फिल्‍में भी बिना ऐड के देखने को मिलेंगी।

This is not a drill! The biggest Super Heroes, magical stories for everyone, exclusive Disney+ Originals and all that you've been waiting for are (finally) landing on Disney+ Hotstar. 3rd April. Really. #StayHomeStaySafe pic.twitter.com/zOKkuyrWEC