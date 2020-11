मेलबर्न/लंदन/वाशिंगटन (पीटीआई/एएनआई)। दिवाली का जश्न सिर्फ भारत में नहीं विदेशो में भी सेलीब्रेट किया जा रहा है। इंग्लैंड के वित्त मंत्री रिषी सूनक ने डाउन स्ट्रीट लेन में दिए जलाए। सूनक भारतीय मूल के हैं और इंग्लैंड की राजनीति में बड़े पद पर तैनात हैं। रिषी का घर के बाहर दिए जलाए हुए एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें रिषी सूनक इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं।

ऑस्ट्रेलिया में भी दिवाली का उत्साह

ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि इस साल त्योहार का संदेश "एक विशेष महत्व" रखता है क्योंकि दुनिया COVID-19 महामारी से लड़ रही है। हमें दिवाली के त्यौहार के महत्व को समझना होगा जो अंधकार से पक्राश की ओर ले जाता है। मॉरिसन ने हाल ही में जारी एक वीडियो संदेश में कहा, "ज्यादातर वर्षों में, हम अक्सर अंधेरे के इस फैलाव को एक सैद्धांतिक अवधारणा के रूप में मानते हैं, जो अनुभवी और दूर करने के बजाय सैद्धांतिक अवधारणा है। इस साल, दिवाली के संदेश का एक विशेष महत्व है।"

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दी बधाई

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने आगे कहा, 'पृथ्वी पर प्रत्येक देश COVID-19 महामारी से लड़ रहा है। जीवन और आजीविका खो गए हैं क्योंकि हमने पीढ़ियों बाद ऐसा झटका देखा है। इसके बावजूद, हमारे अंदर एक आशा है।हमने एक दूसरे का समर्थन किया, एक दूसरे को प्रोत्साहित किया और एक दूसरे के साथ खड़े रहे।' मॉरिसन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी पर सबसे सफल बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है और "इस दिवाली पर, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस परंपरा को हमारे तटों तक पहुंचाया है। हमने इस वर्ष अंधेरा देखा है, लेकिन प्रकाश उस अंधेरे पर काबू पा रहा है। आगे प्रकाश है, और आशा है। सभी को दीपों का त्योहार दीपावली मनाते हुए हार्दिक शुभकामनाएं। यह कई धर्मों के लोगों के लिए एक विशेष क्षण है।"

विपक्षी नेताओं ने भी जीत के उत्सव को किया याद

अन्य राजनेताओं ने अपने अभिवादन को आगे बढ़ाया, जिनमें विपक्षी नेता एंथनी अल्बनीज शामिल थे जिन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल लोग एक साथ रोशनी का त्योहार मना पाएंगे। अल्बनीस ने कहा, "हम सभी को दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं। अंधेरे पर प्रकाश की जीत के उत्सव के रूप में।' अल्बनीस ने कहा, "मैं उन लोगों के प्रति सहानुभूति रखता हूं जो अपने पैतृक घरों में वापस जाने में सक्षम नहीं हैं, और इस साल अपने परिवारों के साथ जश्न मनाने में असमर्थ हैं।"

So overwhelmed today by the warmth shared from all over the world for my #Diwali virtual performance.



All praise to God and my Hindi coach Dr. @mokshrajacharya, First Cultural Diplomat @IndianEmbassyUS. He is to credit and grateful for his tutelage. Full performance on @YouTube. pic.twitter.com/N29htvqpDt