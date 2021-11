कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। हमारे पसंदीदा बॉलीवुड सेलेब्स दिवाली सेलीब्रेशन में पीछे नहीं हैं। स्टार्स अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर हार्दिक शुभकामनाएं पोस्ट कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी, करण जौहर, प्रियंका चोपड़ा और अन्य जैसे सितारों ने गुरुवार को अपने प्रशंसकों और फैंस के लिए दिवाली की शुभकामनाएं भेजी और सभी की शांति, समृद्धि और पूर्ति के लिए प्रार्थना की।

T 4085 - दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएँ 🙏🚩🚩🚩

मंगलम मंगलम मंगलम 🚩🚩🚩



to the several that have sent wishes on this auspicious day, my gratitude and grace .. it shall be impossible to respond individually to all, so kindly take this as my thankful response .. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/P3GPOSP8AS