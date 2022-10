नई दिल्ली (एएनआई)। Diwali 2022 : दिवाली का पर्व पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिवाली के अवसर पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश पर्व की बधाई दी। राष्ट्रपति भवन ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं! प्रकाश और उल्लास के इस पावन पर्व पर हम ज्ञान और ऊर्जा का दीप जलाकर जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। इस महान पर्व पर मैं सभी देशवासियों के जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करती हूं।

Wishing everyone a Happy Diwali. Diwali is associated with brightness and radiance. May this auspicious festival further the spirit of joy and well-being in our lives. I hope you have a wonderful Diwali with family and friends.