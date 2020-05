कानपुर। अगर आप क्रिकेट फैन है, तो डॉन ब्रैडमैन का नाम जरूर जानते होंगे। ब्रैडमैन दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं जिनका टेस्ट औसत 99.94 है। उनके जैसा बल्लेबाज न कोई हुआ है और न आगे होगा। वह सर्वकालिक महान टेस्ट बल्लेबाजों में से एक हैं। ब्रैडमैन इतने महान बल्लेबाज यूं ही नहीं बने। क्रिकेट के प्रति उनकी दीवानगी इतनी थी कि, हनीमून पर भी अपनी पत्नी के साथ टीम को लेकर गए और मैच खेलकर आए। मंगलवार को आईसीसी ने उस टूर की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की।

आईसीसी ने शेयर की तस्वीर

आईसीसी ने लिखा, 'क्या आप जानते हैं, ब्रैडमैन अपने हनीमून पर ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ कनाडा और यूएस टूर पर गए थे।' इसके साथ ही आईसीसी ने उस टूर की एक तस्वीर शेयर की जिसमें कनाडा दौरे पर यॉर्कटॉन में ब्रैडमैन अपनी पत्नी जेसी और ऑस्ट्रेलियाई खिलाडिय़ों के साथ नजर आ रहे।'

#DidYouKnow that Don Bradman's honeymoon included a cricket tour across Canada and the USA with the Australia team?



Bradman is pictured here alongside his wife, Jessie, in Yorkton, Saskatchewan during the 🇨🇦 leg of the tour. pic.twitter.com/6EiK9HYgCo