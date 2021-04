नई दिल्ली (एएनआई)। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डाॅक्टर मनमोहर सिंह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती हैं। इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि एम्स दिल्ली में एक मेडिकल टीम लगातार उन्हें हेल्थ स्टेटसको फाॅलो कर रही है। उनकी हालत स्थिर है। डाॅक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया कि पूर्व पीएम के बेहतर देखभाल की जा रही है। हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। पूर्व पीएम के जल्दी ठीक होने के लिए देश भर से उनके समर्थकों और शुभचिंतकों द्वारा दुआ की जा रही है।

Followed up on Dr Manmohan Singh Ji&यs health with the medical team attending to him at AIIMS, Delhi. His condition is stable.



Best possible care is being provided to him. We all pray for his quick recovery.