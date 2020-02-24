कानपुर (फीचर डेस्क)। DSSSB Recruitment 2020 : देश भर में सरकारी और प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरियों के लिए रोजाना हमारी न्यूज वेबसाइट inextlive Job Junction पर आते रहें। डीएसएसएसबी में 297 पद खाली हैं। वहीं स्टेट हेल्थ जेएमआरसी ने भी 39 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार और बीएफयूएचएस में भी वैकेंसी है। आइए इनके बारे में अधिक जानें...
297 पद, डीएसएसएसबी
Post: अकांउट असिस्टेंट कम कैशियर व अन्य
Age: 27 साल मैक्सिमम
Educational qualification: कंडीडेट्स के पास रेलिवेंट डिसिप्लिन में बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन जरूर चेक करें।
Selection process: कंडीडेट्स का सिलेक्शन रिटेन टेस्ट के बेसिस पर होगा।
Last date to apply: 27-02-2020
For details:http://dsssb.delhi.gov.in
39 पद, जेएमआरसी
Post: जूनियर इंजीनियर व अन्य
Age: 41 साल मैक्सिमम
Educational qualification: कंडीडेट्स के पास रेलिवेंट डिसिप्लिन में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन चेक करें।
Selection process: कंडीडेट्स का सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर होगा।
Last date to apply: 02-03-2020
For details: http://transport.rajasthan.gov.in
30 पद, स्टेट हेल्थ सोसाइटी, बिहार
Post: टेक्नीशियन
Age: 37 साल मैक्सिमम
Educational qualification: कंडीडेट्स के पास रेलिवेंट टे्रड में आईटीआई का डिप्लोमा होना चाहिए। डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन चेक करें।
Selection process: कंडीडेट्स का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के बेसिस पर होगा।
Last date to apply: 02-03-2020
For details: statehearthsocietybihar.org
15 पद, बीएफयूएचएस
Post: सीनियर असिस्टेंट व ट्यूटर
Age: 37 साल मिनिमम
Educational qualification: कंडीडेट्स के पास रेलिवेंट डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन/नर्सिंग की डिग्री होनी चाहिए। डिटेल्स के लिए नोटिफिकेशन चेक करें।
Selection process: कंडीडेट्स का सिलेक्शन रिटेन टेस्ट व इंटरव्यू के बेसिस पर होगा।
Last date to apply: 27-02-2020
For details:http://bfuhs.ac.in
career@inext.co.in
Posted By: Vandana Sharma
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