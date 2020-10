कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने रविवार को दशहरा के मौके पर अपने प्रशंसकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।कोहली ने ट्विटर पर लिखा: "दशहरे के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।"

Extending my warm wishes to you and your family on the auspicious occasion of Dussehra.🙏🏻🙂 #HappyDussehra October 25, 2020

Dussehra reminds us that even if the journey is long & hard, goodness will always triumph over evil.



May we emerge victorious over the negative elements within and also around us. #HapppyDussehra!

आप सभी को दशहरा की हर्दिक शुभकामनाएं! 🙏🏻 October 25, 2020

पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने प्रशंसकों को बधाई देते हुए कहा कि "अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। दशहरा हमें याद दिलाता है कि भले ही यात्रा लंबी और कठिन हो, अच्छाई हमेशा दुख पर विजय प्राप्त करेगी। हम अपने भीतर और अपने आस-पास के नकारात्मक तत्वों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। #HapppyDussehra!"

पूर्व क्रिकेटरों सुरेश रैना और वीरेंद्र सहवाग ने भी सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों को हार्दिक बधाई दी। रैना ने ट्वीट कर कहा, "आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमेशा अच्छाई हमारे आसपास ही नहीं बल्कि हमारे अंदर भी बुराईयों पर जीत हासिल करती है। त्योहार आपके लिए समृद्धि और ढेर सारी खुशियां लाएं। #HappyDussehra # happyusussehra2020

Wish you all a very happy Dussera. May the goodness always wins over the bad, not just around us but inside us too. May the festivities bring you all prosperity & lots of happiness. #HappyDussehra #happydussehra2020 — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) October 25, 2020

सहवाग ने लिखा: "प्रभु श्री राम आपको विजया दशमी के शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं। सत्य, प्रेम, और अच्छाई की जीत हो सकती है। अयोध्यापति श्री राम जी लल्ला जी की जय #HappyDussehra।" शरद नवरात्रि के 10 वें दिन को दशहरा या विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। यह 'बुराई' पर 'अच्छा' की जीत के प्रतीक के लिए खुले मैदानों में रावण के पुतलों को जलाकर पूरे भारत में बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाया जाता है।

May Prabhu Shri Ram bless you with his choicest blessings on the auspicious occasion of Vijaya Dashami. May truth, love and goodness prevail. Ayodhyapati Shri Ram Ji Lalla ki Jai. #HappyDussehra pic.twitter.com/2Ei171VRVM — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 25, 2020

अमिताभ बच्चन, नागार्जुन अक्किनेनी, अजय देवगन और काजोल जैसी भारतीय फिल्मी हस्तियों ने भी अपने फैंस को दशहरे की बधाई दी।बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने लिखा: "मा दुर्गा .. माँ सरस्वती का सतीश आशीर्वद सदा बन रहा।"

T 3700 - Ma Durga .. ma Saraswati ka sneh aashirwaad sada bana rahe ..

माँ दुर्गा ।।। माँ सरस्वती ।। नमन 🙏🙏 pic.twitter.com/XvPc5NSibb — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) October 24, 2020

दक्षिण के स्टार नागार्जुन अक्किनेनी ने अपने प्रशंसकों और फाॅलोवर्स के लिए एक संदेश लिखा। उन्होंने कहा: "मेरे सभी दोस्तों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएँ!" उन्होंने लिखा, "दशहरा एक त्योहार है जब अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। आइए सभी सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क पहनें और सामान्य बुराई को हराएं।'

Wishing all my friends a very happy Dussehra! pic.twitter.com/aO9CxYk2Et — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) October 25, 2020

अभिनेत्री काजोल ने कहा: "हम इस दशहरा पर हमारे निर्णय और नकारात्मकता को जला रहे हैं। एक सकारात्मक और शांत वर्ष आगे #HappyDussehra। " दक्षिण के स्टार महेश बाबू ने बस ट्वीट किया: "आप सभी को बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ!"

अभिनेत्री सारा अली खान ने इस अवसर पर शुभकामनाएँ प्रेषित कीं और लिखा: "दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएँ! दशहरा सबको सुख, समृद्धि और सफलता की शुभकामनाएँ!" पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट किया: "विजय का यह त्योहार आपके लिए सौभाग्य और सूरज और मंगल दोनों को उनके महाकाव्य फेस-ऑफ में शुभकामनाएँ लाता है!"