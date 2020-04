नई दिल्ली (एएनआई)। Earth Day 2020: फेमस म्यूजिक लीजेंडस डॉक्टर एल. सुरब्रमण्यम, अभय के., और कविता कृष्णमूर्ति ने अर्थ डे की स्वर्ण जयंती को डैडीकेट करते हुए एक नया अर्थ एंथम रिलीज कर दिया है। यह गीत पॉलिटीशियन- पोएट अभय के. ने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया है। सुब्रमण्यम ने म्यूजिक और वीडियो का तैयार किया है, वहीं इस गीत को अभय ने लिखा और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम और बिंदू सुब्रमण्यम ने इसको गाया है।

Wish you all a very happy #EarthDay today!

On the occasion of the golden jubilee celebrations of #EarthDay2020 Kavita Krishnamurti, Dr. L Subramaniam and I have teamed up to present you a new video of #EarthAnthem. @sonamakapoor @LeoDiCaprio @algore https://t.co/LygchMi56w