शिमला (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आज सुबह भूकंप के झटके लगे हैं। इस दाैरान लोग तुरंत घरों से बाहर निकले। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि भूकंप के झटके सुबह 10 बजकर 51 मिनट पर महसूस किए गए हैं। इस दाैरान भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.0 मापी गई।

#HimachalPradesh&यs #Kangra district was hit by a low intensity #earthquake on Tuesday, an official said. There was no loss of life. An earthquake measuring 3 on the Richter scale was recorded at 10.51 a.m.



