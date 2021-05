कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। देश में ईद-उल-फितर का त्यौहार बड़ी खुशियों से मनाया जा रहा है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इंटरनेट पर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बॉलीवुड हस्तियों ने भी सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों ईद मुबारक की कामना की। उन्होंने सभी से अपने घर रहने का भी आग्रह किया क्योंकि भारत कोरोनोवायरस महामारी की दूसरी लहर की लड़ाई जारी रखे हुए है।अक्षय कुमार, कंगना रनोट, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर सहित कई बॉलीवुड सितारों ने अपने-अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ईद की विशेज भेजी है।

#EidMubarak to all. May God grant good health and peace, and ease the suffering of everyone across the world. #StaySafe

सुपरस्टार अक्षय कुमार ने पोस्ट किया] #EidMubarak सभी को। भगवान अच्छे स्वास्थ्य और शांति प्रदान करें, और दुनिया भर में सभी के दुखों को कम करें।'

मेगास्टार अमिताभ बच्चन ने भी फैंस को ईद की बधाई दी। बिग बी ने एक तस्वीर के साथ ईद मुबाकरबाद किया।

एक्ट्रेस कंगना रनोट ने भी अपने फैंस को ईद की मुबारकबाद भेजी। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक तस्वीर के साथ ईद की बधाईयां भेजी।

अभिषेक बच्चन ने प्रशंसकों से सुरक्षित रहने और ईद की बधाई देने के लिए मास्क पहनने का आग्रह किया। चांद और मस्जिद की तस्वीर साझा करते हुए अभिनेता ने लिखा, “ईद मुबारक। #StayHomeStaySafe #MaskOn। "

Eid Mubarak 🤗❤️😇

ThankU so much, for including all of us in your prayers while fasting!! N for helping humanity thru these difficult times with D graceful contribution of your Zakat.🙏

May this auspicious day usher in better times, filled with healing, good health & peace!!🤗 pic.twitter.com/YYozQCLtRU