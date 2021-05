कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। भारत और पूरी दुनिया रमजान के महीने के अंत के साथ ईद-उल-फितर के शुभ अवसर का जश्न मना रही है। क्रिकेट जगत से भी क्रिकेटरों ने अपने प्रशंसकों को शुभकामनाएं दीं। भारतीय कप्तान विराट कोहली से लेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी तक, कई क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर ईद की मुबारकबाद दी।

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ईद की बधाई दी। उन्होंने टि्वटर पर लिखा, 'इस अभूतपूर्व समय में, ईद की भावना सभी के लिए प्यार, शांति और खुशी लाए। ईद मुबारक। सुरक्षित रहें।'

भारत के बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन ने लिखा, '#EidMubarak उन सभी को जो आपके लिए प्यार, प्रकाश और खुशी मना रहे हैं। कृपया सभी सुरक्षित रहें।'

On this auspicious day, wishing peace and prosperity for everyone! May this festival bring good health & positivity all around. Stay safe & enjoy the day with your loved ones! #EidMubarak 🌙 pic.twitter.com/kzA8hlUubw — Suresh Raina🇮🇳 (@ImRaina) May 14, 2021

तेज भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी ने इंस्टाग्राम पर ईद की बधाई देते हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की। साथ ही उन्होंने लिखा, 'अल्लाह आपके अच्छे कामों को स्वीकार करे, आपके अपराधों को क्षमा करे और दुनिया भर के सभी लोगों की पीड़ा को कम करे। आपको और आपके परिवार को ईद मुबारक! आपको दया, धैर्य और प्रेम का आशीर्वाद मिले। ईद मुबारक सुरक्षित रहें, घर पर रहें।'

पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने लिखा, 'इस पावन दिवस पर सभी के लिए शांति और समृद्धि की कामना करता हूँ! यह त्यौहार चारों ओर अच्छे स्वास्थ्य और सकारात्मकता ला सकता है। सुरक्षित रहें और अपने प्रियजनों के साथ दिन का आनंद लें! #ईद मुबारक