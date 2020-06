लंदन (पीटीआई)। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान क्लेयर काॅनर 233 साल के इतिहास में मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) की पहली महिला अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हैं। उनका नाम खुद एमसीसी के वर्तमान प्रमुख पूर्व श्रीलंकाई क्रिकेटर कुमार संगकारा ने सामने रखा है। बता दें संगकारा अगले साल इस पद से रिटायर हो रहे। कॉनर का नामांकन, जो वर्तमान में महिला क्रिकेट की ईसीबी की प्रबंध निदेशक हैं, उनकी घोषणा संगकारा ने बुधवार की वार्षिक आम बैठक के दौरान वीडियो के माध्यम से की।

अगले साल अक्टूबर में संभालेंगी पद

काॅनर अगले साल 1 अक्टूबर को पद ग्रहण करेंगी। मौजूदा कोरोना संकट को देखते हुए क्लब के सदस्यों ने संगकारा को एक साल और इस पद रहने का आग्रह किया है। 2009 में एमसीसी की मानद जीवन सदस्य बनाए गई काॅनर ने कहा, "एमसीसी के अगले अध्यक्ष के रूप में नामित होने पर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। क्रिकेट ने मेरे जीवन को पहले ही बहुत गहराई से समृद्ध कर दिया है, और अब यह मुझे इस अद्भुत विशेषाधिकार के साथ सौंपता है।" उन्होंने आगे कहा, 'हमें अक्सर यह देखने की ज़रूरत है कि हम कितनी दूर आ गए हैं। मैंने क्रिकेट में अपनी पहली यात्रा 9 साल की उम्र में की थी। उस वक्त लड़कियों को इतना सम्मान नहीं मिलता था। अब समय बदल गया है।'

Overwhelmingly honoured and hugely excited about this. To everyone who has supported me & challenged me, thank you. I will listen and I will learn and I will represent @HomeOfCricket to the best of my ability as we all look to embrace change and a more diverse future #MCC https://t.co/Bf1dBnubrI