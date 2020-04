सैन फ्रांसिस्को (IANS)। Instagram DM on pc: पॉपुलर फोटो शेयरिंग ऐप Instagram ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर शुरु किया है, जिसके द्वारा अब इंस्‍टाग्राम यूजर्स अपने लैपटॉप या डेस्‍कटॉप के ब्राउजर से दुनिया भर में किसी को डायरेक्‍ट मैसेज भेज सकते हैं। अभी तक यह सुविधा सिर्फ इंस्‍टाग्राम ऐप पर उपलब्‍ध थी, जिसे अब पीसी पर शुरु कर दिया गया है। इंस्‍टाग्राम ने बताया है कि वो पिछले कुछ दिनों से कई छोटे ग्रुप्‍स के साथ इस फीचर की डेस्‍कटॉप पर टेस्टिंग कर रही थी, अब इसे सभी यूजर्स के लिए ओपन कर दिया गया है।

बिना मोबाइल के इंस्‍टाग्राम डीएम कर सकेंगे सेंड और रिसीव

इंस्टाग्राम ने एक ट्वीट में यह घोषणा करते हुए बताया है कि अब यूजर्स PC यानि डेस्कटॉप पर ही इंस्टाग्राम डायरेक्ट संदेश प्राप्त कर सकते हैं और भेज सकते हैं। द वर्ज के मुताबिक Web या कहें कि इंस्‍टाग्राम DM उन लोगों के लिए ज्‍यादा सुविधाजनक हैं, जो हर समय इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, जैसे कि पत्रकार, सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और मैनेजर्स आदि। वेब ब्राउजर पर इंस्टाग्राम यूज करते वक्‍त यूजर्स को डीएम को सेंड या रिसीव करने के लिए वेबसाइट के टॉप-राइट कॉर्नर में दिए ऑप्‍शन का यूज करना होगा। आप इस लिंक से सीधे अपने इनबॉक्स में भी जा सकते हैं। वहां से मैसेज आइकन पर टैप करके अन्य उपयोगकर्ताओं के प्रोफाइल पर जाकर जिसे चाहें उसे टैप करके डायरेक्‍ट मैसेज भेज सकते हैं।

*Sliding into your DMs*



Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv