नई दिल्ली (एएनआई)। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 85वें दिन भी लगातार जारी है। गाजीपुर सीमा पर किसान आंदोलन समिति के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि वे 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक 'रेल रोको' कार्यक्रम के दौरान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए जलपान की पेशकश करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने देश भर से इस कार्यक्रम के लिए समर्थन देने की मांग की है। उन्होंने सभी से गुरुवार,18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक राष्ट्रव्यापी 'रेल रोको' कार्यक्रम में शांतिपूर्ण विरोध के लिए अपील की है।

We will carry out a peaceful protest in the nationwide 'Rail Roko' program on Feb 18 from 12 noon to 4 pm. We'll offer refreshments to the passengers to avoid inconvenience: Jagtar Singh Bajwa, spokesperson of Kisan Andolan Committee, Ghazipur border

Railways has deployed 20 additional companies of Railway Protection Special Force across the country with focus on Punjab, Haryana, UP and West Bengal. Calling for peaceful protests so as not to inconvenience passengers and appeal to everyone to maintain peace: Indian Railways pic.twitter.com/xWG4vdPTbE