नई दिल्ली (एएनआई)। कृषि कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र सरकार और किसानों के बीच बात बनती नहीं दिख रही है।सरकार की ओर से किए जा रहे सारे प्रयास विफल साबित हो रहे हैं। ऐसे में सिंघू और टिकरी में हरियाणा के साथ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के विरोध प्रदर्शन ने आज शुक्रवार को 30 वें दिन प्रवेश किया है। दिल्ली-यूपी बाॅर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बाॅर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है।

Farmers protest at Delhi's borders with Haryana at Singhu and Tikri enters 30th day



Farmer unions on 23rd December wrote to the government urging it not to repeat the "meaningless amendments" which they had earlier rejected and to come up with a concrete proposal in writing pic.twitter.com/39dhvKgyzA