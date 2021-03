नई दिल्ली (एएनआई)। कृषि कानूनाें के खिलाफ पिछले तीन महीने से देश की राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर धरना-प्रदर्शन जारी है। किसानों के विरोध के कारण काफी दिनों से बंद गाजीपुर सीमा को सोमवार को ट्रैफिक के लिए फिर से खोल दिया गया। हालांकि ट्रैफिक मूवमेंट की परीशन केवल राष्ट्रीय राजधानी से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने वालों के लिए है। दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग -24 को गाजियाबाद जिले के पुलिस अधिकारियों व दिल्ली पुलिस के बीच चर्चा के बाद खोलने का डिसीजन लिया गया ।

In view of prevailing law & order situation at the Ghazipur border & considering public convenience, the carriageway of NH-24 going towards Ghaziabad from Delhi has been opened after consultation with police officials of Ghaziabad District, Uttar Pradesh: Delhi Police