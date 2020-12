नई दिल्ली (एएनआई)। बुराड़ी के निरंकारी समागम ग्राउंड में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज इनके धरने का 31वां दिन है। इस दाैरान भारतीय किसान यूनियन के बिंदर सिंह गोलेवाला ने बताया, हमें यहां आज पूरा एक महीना हो गया है। सरकार इन कानूनों को रद्द कर दे और हम वापस चले जाएंगे। वहीं गाजीपुर (दिल्ली-यूपी) बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए सिंघु बॉर्डर की तरह दूसरा टेंट सिटी तैयार किया गया।

"Today, it has been a month since the farmers have been protesting. The Govt should repeal the three laws. As soon as that happens, we'll return to our homes," says a farmer from Punjab, at the designated protest site in Delhi's Burari



