View this post on Instagram

Solve for &c&य ... if you do, you will c the SURPRISE! Get a chance to see the trailer before the world. Meet #ShakuntalaDeviOnPrime July 31, on @primevideoin. @sanyamalhotra_ @senguptajisshu @theamitsadh @directormenon @sonypicsprodns @ivikramix @abundantiaent @shikhaarif.sharma