मथुरा (एएनआई)। मथुरा में बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा कहा गया है कि अतीक उर रहमान, आलम, सिद्दीकी और मसूद अहमद के कब्जे से पर्चे, छह स्मार्टफोन और एक लैपटॉप बरामद किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, पीएफआई से संबंध रखने वाले चार व्यक्ति 5 अक्टूबर को मथुरा से पकड़े गए और ये एक बड़ी साजिश के तहत शांति भंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे। इसमें यह भी कहा गया है कि मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि कुछ असामाजिक तत्व हाथरस की घटना के बहाने जातिगत गुटों को भड़काकर सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे थे।

Four persons who were apprehended from Mathura on 5th October & had links with PFI, 'were going to #Hathras to disrupt peace as part of larger conspiracy', as per FIR registered against them.