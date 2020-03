कानपुर। पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंजाब के अमृतसर से मंगलवार को एक बस रवाना हुई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के एक ट्वीट के मुताबिक पंजाब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोबिंद सिंह लोंगोवाल ने अमृतसर से एक बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बस के जरिए श्रद्धालु अमृत सर स्वर्ण मंदिर से डेरा बाबा नानक होते हुए पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जा सकेंगे। डेरा बाबा नानक में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने वाले यात्रियों के लिए कॉरिडोर बना है। इस सेवा का लाभ नि: शुल्क है।

Punjab: Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee president Gobind Singh Longowal flags off a bus from Amritsar to ferry devotees, who will be visiting Kartarpur Sahib Gurudwara in Pakistan, between Golden Temple& Dera Baba Nanak. He says, "The service can be availed free of cost". pic.twitter.com/O8Mqqsxovh