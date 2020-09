दुबई (एएनआई)। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का कार्डिएक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर 59 साल के थे। फिलहाल वह कमेंटेटर के रूप में एक्टिव थे। स्टार इंडिया अब आवश्यक व्यवस्था करने के लिए वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के संपर्क में है। स्टार इंडिया ने एक आधिकारिक बयान में कहा, 'हम बहुत दुख के साथ डीन मर्विन जोन्स के निधन की खबर साझा कर रहे हैं। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट से हुआ। हम उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में उनका समर्थन करने के लिए तैयार खड़े हैं।"

बतौर कमेंटेटर भी बनाई पहचान

जोन्स पूरे एशिया में क्रिकेट के विकास के साथ खुद को जोड़ने वाले खेल के महान राजदूतों में से एक थे। वह नई प्रतिभाओं की खोज करने और युवा क्रिकेटरों का प्रोत्साहित करते रहते थे। वह एक शानदार कमेंटेटर थे जिनकी आवाज ने लाखों प्रशंसकों को खुशी दी।

Awful to hear the news of Dean Jones passing away in Mumbai. He was a wonderful player for Australia and he will be missed. My thoughts are with his family. RIP Deano https://t.co/AmVhQiNEe2 — Steve Smith (@stevesmith49) September 24, 2020

ऐसे मिली थी टीम में इंट्री

जोन्स ने 90 के दशक में ऑस्ट्रेलियाई टीम में कदम रखा था। चोटों के कारण ग्राहम यलोप के बाहर जाने के बाद जोन्स को वेस्टइंडीज के 1984 के दौरे पर ऑस्ट्रेलियाई टीम में चुना गया था। स्टीव स्मिथ के बीमार पड़ने के बाद उन्हें मूल एकादश में नहीं चुना गया था लेकिन उन्हें टीम में शामिल किया गया था। जोन्स ने अपने डेब्यू मैच में 48 रन बनाए।1984 और 1992 के बीच, जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 52 टेस्ट मैच खेले, जिसमें 466.5 की औसत से 11 शतकों सहित 3,631 रन बनाए।

Saddened to hear the news of Dean Jones passing away. Still cannot believe it. Was one of my favourite commentators, he was on air in many of my landmarks. Had really fond memories with him. Will miss him. pic.twitter.com/FZBTqIEGdx — Virender Sehwag (@virendersehwag) September 24, 2020

शानदार रहा है इंटरनेशनल करियर

उनकी सबसे उल्लेखनीय पारी 1986 में चेन्नई (मद्रास) में भारत के खिलाफ केवल तीसरे टेस्ट में थी।यह मैच टाई रहा था। जोन्स ने 210 का स्कोर बनाया और 210 की यह पारी भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर द्वारा बनाया गया सर्वोच्च स्कोर है। जोन्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 164 वनडे भी खेले, जिसमें 44.61 की औसत से 6,068 रन बनाए।