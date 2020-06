नई दिल्ली (एएनआई)। भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सोमवार को पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रजिंदर गोयल को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जिनका आयु संबंधी समस्याओं के कारण 77 वर्ष की आयु में कल निधन हो गया। धवन ने ट्वीट किया, 'RIP रजिंदर गोयल सर। परिवार के साथ मेरी सांत्वना। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे।' बाएं हाथ के स्पिनर रहे रजिंदर ने 27 साल के करियर में 18.58 के औसत के साथ 750 प्रथम श्रेणी विकेट लिए।

Rest in peace Rajinder Goel Sir. My thoughts and prayers with the family. God bless your soul 🙏 pic.twitter.com/qH7ZCIFsIC June 21, 2020



उन्होंने 44 साल की उम्र तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला और पटियाला, दिल्ली, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया। इस दिग्गज स्पिनर ने 59 बार पांच विकेट और 18 बार दस विकेट लेने का कारनामा किया था। यही नहीं रजिंदर रणजी मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। हालांकि वह कभी टेस्ट या वनडे नहीं खेल पाए, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने खेलना शुरु किया था। तब टीम इंडिया में बिशन सिंह बेदी थे।

Deeply saddened by the passing away of Shri Rajinder Goel, the highest wicket-taker in the history of Ranji Trophy. My heartfelt condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/6wIOfolnJc — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 21, 2020



भारत के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने गोयल की मौत पर दुख व्यक्त किया और उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना साझा की। लक्ष्मण ने ट्वीट किया, "रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले श्री राजिंदर गोयल के निधन से गहरा दुख हुआ। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति हार्दिक संवेदना।" 637 रणजी ट्रॉफी विकेटों के साथ, गोयल 1984-85 सीज़न में अपना आखिरी गेम खेलने के बावजूद, भारत के प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी प्रतियोगिता के अग्रणी विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने रहे।

Saddened to hear about the passing away of Rajinder Goel ji! He was a stalwart of Indian Domestic Cricket picking up more than 600 wickets in the Ranji Trophy.

May his soul Rest in Peace and my heartfelt condolences to his near and dear ones. 🙏🏼 pic.twitter.com/hqDoSsoL5y — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 22, 2020



सचिन तेंदुलकर ने भी इस लीजेंड्री गेंदबाज को श्रद्घांजलि दी। सचिन ने लिखा, 'रजिंदर गोयल जी के निधन के बारे में सुनकर दुख हुआ! वह रणजी ट्रॉफी में 600 से अधिक विकेट लेने वाले भारतीय घरेलू क्रिकेट के दिग्गज थे। उनकी आत्मा को शांति मिले और मेरे निकट और प्रिय लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना।'

Deeply saddened at the passing away of Rajinder Goel. One of the strong pillars of our domestic cricket. Served the game meritoriously despite an India call. My condolences to his family. — Anil Kumble (@anilkumble1074) June 22, 2020



पूर्व गेंदबाज अनिल कुंबले ने ट्वीट किया, 'रजिंदर गोयल के निधन पर गहरा दुख हुआ। हमारे घरेलू क्रिकेट के मजबूत स्तंभों में से एक। उन्होंने भारतीय खेल को आगे बढ़ाया। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।

The highest wicket taker in Ranji trophy cricket #RajinderGoel passes away, all I heard growing up was “what a fine left arm spinner Rajinder Goel was” I haven&यt seen you bowl sir, but you have left a legacy that will last forever. #RipRajindergoel — Ashwin (During Covid 19)🇮🇳 (@ashwinravi99) June 22, 2020



भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने भी ट्वीट किया, 'रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले #RajinderGoel का निधन हो गया है। मैं उन्हें सुनते-सुनते बड़ा हुआ। सब कहते थे, वह क्या लेफ्ट ऑर्म स्पिन गेंदबाज थे। मैंने आपको सर गेंदबाजी करते नहीं देखा, लेकिन आपने एक ऐसा इतिहास छोड़ दिया है जो हमेशा याद किया जाएगा। #RipRajindergoel

Posted By: Abhishek Kumar Tiwari