मुंबई (पीटीआई)। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर का कहना है कि युवा बल्लेबाज के एल राहुल वनडे में बल्लेबाजी क्रम में नंबर पांच की स्थिति के लिए सबसे उपयुक्त हैं, लेकिन उन्होंने सुझाव दिया कि टीम प्रबंधन को सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे बल्लेबाजों की तलाश करनी चाहिए। केएल राहुल ने इस साल की शुरुआत में जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू एकदिवसीय मैच में मध्य क्रम में बल्लेबाजी की थी। बाद में उन्होंने न्यूजीलैंड में सीमित ओवरों की श्रृंखला में अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखा। अब तो यह कर्नाटक का खिलाड़ी 50 ओवर के खेल में विकेट कीपिंग भी कर रहा।

For the moment he is the right fit. But we must keep looking for a Raina and Yuvi kind of batsman when Rahul eventually moves to the top. https://t.co/ZNg3Lc2X1c