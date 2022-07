टोक्यो (एएनआई)। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे की शुक्रवार को पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक भाषण के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई। डाॅक्टरों ने अबे की मौत की पुष्टि कर दी। स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों का हवाला देते हुए जानकारी दी। जापानी मीडिया आउटलेट एनएचके ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, "अधिकारियों का कहना है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री अबे शिंजो की मौत की पुष्टि हो गई है। कथित तौर पर उन्हें क्योटो के पास नारा शहर में शुक्रवार को एक भाषण के दौरान गोली मार दी गई थी।"

I am shocked and saddened beyond words at the tragic demise of one of my dearest friends, Shinzo Abe. He was a towering global statesman, an outstanding leader, and a remarkable administrator. He dedicated his life to make Japan and the world a better place.