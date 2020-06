क्राइस्टचर्च (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हो गया है। 10 दिन बाद मैट अपना 90वें जन्मदिन मनाने वाले थे मगर शुक्रवार को वह दुनिया को अलविदा कह गए। मैट ने न्यूजीलैंड के लिए 1953-1956 के बीच 14 टेस्ट मैच खेले जिसमें 355 रन बनाए और नौ विकेट चटकाए। उन्होंने कैंटरबरी के लिए 61 टेस्ट भी खेले। जिसमें 2,336 रन बनाए और 68 विकेट अपने नाम किए। मैट को साल 1955 में भारत दौरे के दौरान एक अनोखे घटनाक्रम के लिए जाना जाता है। इसका जिक्र न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने ट्वीट में भी किया।

NZC is saddened to learn of the death of former Test batsman Matt Poore, who passed away this morning, aged 90. Matt played 14 Tests and was involved in two of our landmark tours: to South Africa in 1953, and to India and Pakistan in 1955.