केप टाउन (एएनआई)। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज वर्नोन फिलेंडर के छोटे भाई टाइरोन फिलेंडर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ईएसपीएन क्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना केपटाउन के रावेंसमेड के परिवार के गृह नगर में बुधवार दोपहर को हुई। वर्नोन फिलेंडर ने इस खबर की पुष्टि करते हुए टि्वटर पर इस दुखद खबर को साझा किया। फिलेंडर लिखते हैं, "हमारा परिवार का नाम इस नृशंस हत्या के मामले में उछाला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस कठिन समय में परिवार की निजता का सम्मान किया जाए।"

फिलेंडर ने व्यक्त किया दुख

फिलेंडर ने आगे लिखा, 'हत्या अब एक पुलिस जांच का विषय है और हम सम्मानपूर्वक पूछते हैं कि मीडिया पूरी तरह से जांच करने के लिए पुलिस को जगह दे। फिलहाल घटना के बारे में कोई विवरण नहीं है और अटकलें हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। उन्होंने कहा, "शांति के लिए परिवार शोक मनाता है। टायरोन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। उसकी आत्मा को शांति मिले।"

I would like to confirm the following and wish that our family's wish to allow us to mourn be respected. Thank you all for the love and support🙏 https://t.co/ciyEt8VYLT