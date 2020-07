ब्रिजटाउन (एपी)। वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज रहे एवर्टन वीक्स का निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। एवर्टन विंडीज क्रिकेट के फेमस "Ws" में एक थे। वेस्टइंडीज क्रिकेट ने कहा कि बारबाडोस में जन्मे वीक्स का बुधवार को निधन हो गया। उन्होंने 1948 में टेस्ट डेब्यू करने वाले तीनों खिलाड़ियों के साथ फ्रैंक वॉरेल और क्लाइड वालकॉट के साथ खेला। वह एक बहुत सम्मानित कोच, विश्लेषक, टीम मैनेजर, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच रेफरी और आईसीसी हॉल ऑफ फेम के सदस्य भी थे।

Everton Weekes, one of West Indies' greatest batsmen and a former ICC match referee, has passed away at the age of 95. May he rest in peace. pic.twitter.com/m6aP7JamPE



लगातार जड़े थे पांच शतक

वीक्स ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत 22 साल की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ केंसिंग्टन ओवल में की थी। उनका अंतिम मैच एक दशक बाद त्रिनिदाद में पाकिस्तान के खिलाफ था। अपने करियर में, वीक्स ने 48 टेस्ट मैच खेले और 58.61 प्रति पारी की औसत से 4,455 रन बनाए। इसमें 1948 में लगातार पांच शतक शामिल हैं - जमैका में इंग्लैंड के खिलाफ 141 का स्कोर, इसके बाद भारत में 128, 194, 162 और 101 के स्कोर लिस्ट में शामिल हैं। अपनी अगली पारी में उन्होंने 90 रन बनाए जब वह रन आउट हुए। हालांकि वीक्स से पहले उनके साथी खिलाड़ी वॉरेल की 1967 और वाॅलकाॅट का 2006 में मृत्यु हो गई।

Our hearts are heavy as we mourn the loss of an icon. A legend, our hero, Sir Everton Weekes. Our condolences go out to his family, friends and many fans around the world. May he rest in peace. 🙏🏽 pic.twitter.com/RnwoJkhjPd